Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 31,71 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 31,71 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 31,88 EUR. Bei 31,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 799.155 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,92 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 03.08.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.089,00 EUR – ein Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Am 12.11.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,58 EUR je Aktie.

