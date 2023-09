Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 31,76 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 31,76 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,88 EUR aus. Bei 31,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.488.818 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. 26,79 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 21,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 45,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,92 EUR an.

Infineon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

