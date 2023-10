Infineon Aktie News: Infineon büßt am Freitagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 29,66 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,4 Prozent auf 29,66 EUR nach. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 28,79 EUR. Bei 29,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.425.344 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 24,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 23,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,13 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Infineon die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

