Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 29,41 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 29,41 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,79 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 501.192 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 24,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 18,36 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,13 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

