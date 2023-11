Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 33,94 EUR zu.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 33,94 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 838.098 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 20,23 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,55 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4.143,00 EUR umsetzen können.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

