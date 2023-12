Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag im Minus

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 37,78 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 37,78 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 37,67 EUR. Bei 38,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 620.983 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,59 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,35 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4.149,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 im Plus

Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen