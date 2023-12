Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 37,69 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 37,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 37,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.413.718 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 39,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.149,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 im Plus

Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen