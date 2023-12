Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Infineon

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Mit einem Wert von 38,04 EUR bewegte sich die Infineon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Infineon-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 38,14 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 37,96 EUR. Bei 38,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 129.895 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. 5,86 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 40,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 15.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.149,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

