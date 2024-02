Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Mittag zu

Infineon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 33,17 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 33,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 33,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 755.372 Stück.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 21,42 Prozent zulegen. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,356 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,81 EUR an.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.702,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.951,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,09 EUR fest.

