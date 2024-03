Infineon Aktie News: Infineon macht am Mittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 31,73 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 31,73 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,18 EUR aus. Bei 32,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.559.591 Infineon-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,355 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,46 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.702,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

