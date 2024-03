Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 31,73 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 31,73 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 32,18 EUR. Bei 32,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.507.404 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,93 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,355 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,46 EUR.

Am 06.02.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

