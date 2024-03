Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Vormittag fester

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 31,83 EUR zu. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 32,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 488.920 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von 26,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,95 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,355 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,46 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.702,00 EUR – eine Minderung von 6,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.951,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

XETRA-Handel LUS-DAX fällt am Nachmittag