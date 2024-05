Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 36,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 36,44 EUR ab. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,28 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 37,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.349.735 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Abschläge von 25,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,72 EUR an.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 3,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,85 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Gewinnen