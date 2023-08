Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 32,28 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 32,28 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 32,44 EUR zu. Bei 32,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 935.584 Aktien.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,75 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 32,25 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,51 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4.089,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.618,00 EUR umgesetzt.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

