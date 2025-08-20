Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Donnerstagvormittag zu

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 36,61 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 36,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,57 EUR. Bisher wurden heute 29.226 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Gewinne von 7,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 58,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,19 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

