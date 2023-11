Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 33,55 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 33,55 EUR nach. Bei 33,47 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.366.889 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 16,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 23,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,55 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Aktie aus.

