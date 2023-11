Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 34,30 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 34,30 EUR nach oben. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 34,32 EUR zu. Bei 34,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.882 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 17,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 26,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,55 EUR an.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.149,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen

Gute Stimmung in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu