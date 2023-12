Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 37,88 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 37,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 37,97 EUR. Mit einem Wert von 37,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.437.192 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,32 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 28,53 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 15.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.149,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

