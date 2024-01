Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 34,68 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 35,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.882.549 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 16,12 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,94 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,92 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 4.149,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Infineon dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,35 EUR je Aktie belaufen.

