Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Um 12:07 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 34,12 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 33,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 744.132 Infineon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 36,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit Abgaben von 65,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,47 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.159,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.951,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

