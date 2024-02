Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Donnerstagnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 34,04 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 34,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.895.167 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,30 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 25,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,397 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,81 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.951,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,08 EUR fest.

