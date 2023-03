Infineon Aktie News: Infineon am Mittag fester

Das Papier von Infineon konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 35,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 668.939 Infineon-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 36,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,21 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 20,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,31 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,09 EUR.

Am 02.02.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.951,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.159,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Infineon-Aktie fest: Infineon trifft Liefervereinbarung für Mikrocontroller mit UMC

Infineon-Aktie im Plus: Infineon übernimmt kanadischen Konzern Gan Systems

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images