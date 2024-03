Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 31,13 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 31,13 EUR. Bei 31,10 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.028.246 Stück.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,36 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 13,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,355 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,46 EUR an.

Am 06.02.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,30 Prozent zurück. Hier wurden 3.702,00 EUR gegenüber 3.951,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt letztendlich zu

Starker Quartalsausblick von Micron strahlt international positiv auf Chipwerte aus