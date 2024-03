Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Verlusten

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 31,52 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 31,52 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,44 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 132.841 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 27,78 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 14,10 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 06.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

