Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Montagmittag

Die Aktie von Infineon zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 30,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,20 EUR nach oben. Bei 30,55 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.017.196 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,34 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,36 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,355 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,68 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,30 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

