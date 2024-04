Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 30,46 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 30,46 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,54 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204.292 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 32,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,355 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,68 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 06.02.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.702,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.951,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2024 aus.

