Infineon Aktie News: Infineon am Mittag im Minus

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 35,89 EUR. Bei 35,74 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 382.332 Stück.

Am 30.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 42,39 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,42 EUR.

Infineon veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.119,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

