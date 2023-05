Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,90 EUR

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 35,94 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 36,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 35,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,99 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 111.948 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,97 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 42,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,42 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4.119,00 EUR gegenüber 3.298,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

