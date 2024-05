Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 36,17 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 36,17 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 36,12 EUR ein. Bei 36,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 475.034 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 10,19 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 33,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,353 EUR je Infineon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,72 EUR.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,12 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

