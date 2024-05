Notierung im Blick

Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag an Fahrt

22.05.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 37,32 EUR.

Werbung

Um 15:53 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 37,32 EUR nach oben. Bei 37,40 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,31 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.396.292 Aktien. Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 7,92 Prozent wieder erreichen. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 37,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,353 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,72 EUR an. Am 07.05.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX letztendlich in der Verlustzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com