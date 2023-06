Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Infineon 36,76 EUR

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 36,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 35,97 EUR ein. Bei 36,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 792.319 Infineon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 39,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,29 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,42 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 04.05.2023. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

