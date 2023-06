Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Infineon 36,76 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 36,81 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 35,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.414.206 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,40 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 20,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,42 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4.119,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

