Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 32,85 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 32,85 EUR. Bei 33,26 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.568.829 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 22,61 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,87 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 50,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,51 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4.089,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,59 EUR fest.

