Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 34,45 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 34,45 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,03 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.685.472 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 12,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 48,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,91 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,45 EUR je Infineon-Aktie.

