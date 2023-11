Infineon Aktie News: Infineon am Mittag kaum bewegt

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 33,41 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,41 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 33,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 32,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 945.760 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 23,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,55 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,14 Prozent auf 4.149,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,40 EUR je Aktie.

