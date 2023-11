Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 33,54 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,54 EUR. Bei 33,76 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.998.728 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 20,08 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 23,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 44,55 EUR.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.149,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.

