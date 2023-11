Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 33,34 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 33,34 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 33,14 EUR. Bei 33,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 227.410 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 23,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,55 EUR aus.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.149,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Infineon-Aktie.

