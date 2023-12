Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag mit Einbußen

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 37,82 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 37,82 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,47 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,66 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 995.265 Stück gehandelt.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 6,10 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 28,41 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.149,00 EUR – ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4.143,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

