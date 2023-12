Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 37,67 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 37,67 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 37,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.464 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 6,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,13 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.149,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je Infineon-Aktie.

