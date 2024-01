Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 34,84 EUR nach oben.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 34,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 34,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 450.135 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 13,50 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 22,29 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,92 EUR.

Am 15.11.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

