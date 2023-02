Infineon Aktie News: Infineon am Mittag stärker

Um 12:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 34,82 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 35,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 802.400 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,93 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 68,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2022 mit 0,320 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,47 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 02.02.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.951,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.159,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Infineon dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Ex-VW-Chef Diess zum Aufsichtsratschef bei Infineon gewählt - Infineon-Aktie tiefer

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Infineon-Aktie fester: Grünes Licht für Ausbau des Standorts Dresden

