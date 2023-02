Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Infineon-Aktie konnte um 04:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 34,95 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 35,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.371.219 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 36,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 5,38 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 20,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 69,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,320 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 EUR je Infineon-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,47 EUR.

Am 02.02.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.951,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.159,00 EUR eingefahren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,24 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Ex-VW-Chef Diess zum Aufsichtsratschef bei Infineon gewählt - Infineon-Aktie tiefer

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Infineon-Aktie fester: Grünes Licht für Ausbau des Standorts Dresden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images