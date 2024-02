Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,74 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,74 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 33,89 EUR. Bei 33,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 190.744 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,37 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 24,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,397 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,81 EUR an.

Am 06.02.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3.702,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,30 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Am 13.05.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

