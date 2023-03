Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 35,32 EUR. Bei 35,40 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 181.004 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 4,36 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,83 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,09 EUR.

Am 02.02.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.951,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.159,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

