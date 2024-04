Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,83 EUR an der Tafel.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 29,83 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 30,09 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 29,80 EUR. Mit einem Wert von 30,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.034.887 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 9,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,355 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

