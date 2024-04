Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag im Aufwind

Infineon im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Infineon konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 29,98 EUR. Bei 30,09 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 30,00 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 150.193 Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,355 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,57 EUR angegeben.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

