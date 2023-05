Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,75 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 35,62 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,52 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,80 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 393.906 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2023 bei 37,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 6,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 41,96 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,42 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.119,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.298,00 EUR umgesetzt.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie leichter: Infineon nimmt Forschungsprojekte für Leistungselektronik und Künstliche Intelligenz auf

Infineon-Aktie & Co: Investitionspläne in Japan treiben Chip-Branche an

Infineon-Aktie gewinnt: Infineon kauft KI-Spezialist Imagimob

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com