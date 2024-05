Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 38,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 38,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,26 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.419.027 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. 5,97 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 28,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,353 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,72 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Infineon die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen