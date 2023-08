Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich Infineon

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,03 EUR.

Mit einem Kurs von 33,03 EUR zeigte sich die Infineon-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 33,27 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 32,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 702.496 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 17,99 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,87 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 51,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,51 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 03.08.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.089,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Infineon die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,59 EUR je Aktie belaufen.

