Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag Verlust reich

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,3 Prozent auf 23,00 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,75 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,71 EUR. Zuletzt wechselten 3.205.945 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 47,55 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 11,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.722,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

